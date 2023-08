Duizenden mensen moeten vluchten voor hevige bosbranden in Canada, meerdere dorpen bedreigd

Steeds meer mensen in Canada moeten zichzelf in veiligheid brengen voor de hevige bosbranden die er al weken aan de gang zijn. Vooral in de provincie Nordwest Territory bedreigt een hevige brand in het zuidwesten meerdere dorpen. De dorpen liggen in de buurt van het door toeristen zeer geliefde Lake Okanagan, een stadje heeft er donderdag de noodtoestand uitgeroepen.