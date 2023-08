Coach Edward Still voelt de druk nog niet bij KV Kortrijk: “Het huiswerk is nog niet af. Onze sportief directeur moet nog niet op vakantie vertrekken”

KV Kortrijk staat zondag voor een belangrijke wedstrijd. Edward Still ontvangt na de flinke blamage op Antwerp ex-club Eupen in eigen huis. De Kortrijkse T1 mocht deze week een aantal nieuwkomers verwelkomen. “Iedere wedstrijd is een must-win match.”

KV Kortrijk incasseerde vorig weekend een flinke oplawaai van landskampioen Antwerp. Een zeer povere match van KVK en dat is nog een understatement. Nu is het al van moeten tegen Eupen, de ex-club van Still. “Het zou flauw zijn om te vertellen dat ik positieve dingen zag van mijn ploeg tegen Antwerp”, zei Edward Still op de persconferentie. “Het was misschien ietwat vreemd om Oprut al voor rust van het veld te halen, maar het was nodig.”

“Je weet ook nooit hoe lang een eerste helft duurt. Audoor was klaar om te spelen. Tegen Eupen zal het sowieso anders moeten. Ik geloof dat we tegen hen het spel kunnen maken. Als je kijkt naar wat we bij elkaar voetbalden tegen Gent, dan moet het zeker lukken. Het klopt dat Eupen Peeters en Prevljak kwijt zijn, maar met bijvoorbeeld Magnée beschikken ze nog over veel kwaliteit. Voor mij voelt dit nog niet aan als een must-win match. Iedere match vanaf nu is heel belangrijk. Eupen valt niet te onderschatten. Ze staan boven ons in het klassement.”

Nieuwkomers

Sissako, Ojo en Ambrose kwamen afgelopen week toe bij KV Kortrijk. Ex-OHL-speler Malinov moet ook nog arriveren. “Ik ben blij met mijn nieuwe jongens”, vertelde Still. “Ambrose heeft veel snelheid en kan naast Avenatti spelen. Sissako is meer een zes dan een acht. Ojo en Davies zijn misschien speelgerechtigd, maar dat valt nog te betwijfelen. Challouk en Henen zijn geblesseerd, Radovanovic zal niet meedoen, hij is niet 100 procent fit. Ons huiswerk is zeker nog niet klaar. Pieter Eecloo (sportief directeur, red.) moet nog niet op vakantie.” (lacht)