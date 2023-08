Noduwez, 1903. Een vredig dorpje op de taalgrens wordt opgeschrikt door de brutale roofmoord op winkelierster Désirée Hamels. De lokale burgemeester wijst naar het “kermisvolk” dat in het dorp passeerde, en er wordt een onguur sujet “met een echt bandietengezicht” opgepakt. Maar betekent dat ook dat hij de dader is? In onze podcast ‘In de archieven van assisen’ zoeken we het uit.