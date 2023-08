Natuurbrand op Tenerife begint na twee dagen te “normaliseren”, bijna 4.000 hectare in de as

De brand die op het eiland Tenerife bijna 4.000 hectare in de as heeft gelegd, begint zich vrijdag te “normaliseren”. Dat heeft de regionale president verklaard. De voorbije 48 uur verspreidde het vuur zich ongecontroleerd en onvoorspelbaar als gevolg van de complexe weersomstandigheden.

De natuurbrand ontstond dinsdagavond. Binnen een perimeter van 42 kilometer ging ongeveer 3.800 hectare in vlammen op. In een poging de brand in te dijken, werden meer dan 250 brandweerlui, zestien vliegtuigen en meer dan 200 militairen ingeschakeld. Zij bleven ook donderdagnacht onophoudelijk in de weer.

“Vannacht hebben de brand en het weer zich ‘normaal’ gedragen. De twee voorgaande nachten stelden we vast dat de wind, de temperaturen en de brand zelf zich ongebruikelijk gedroegen”, aldus regionaal president Fernando Clavijo vrijdag op een persconferentie. De brand “heeft zich vannacht normaler gedragen”, onderstreepte hij. Het vuur is echter nog niet stabiel en de autoriteiten bekijken na de middag of de lockdown van het dorp La Esperanza kan worden opgeheven.

© AFP

Sinds de brand ontstond zijn ongeveer drieduizend mensen geëvacueerd en bijna vierduizend mensen gevraagd binnen te blijven. Het nationaal park de Teide – een toeristische trekpleister – is sinds donderdagavond gesloten.

Tenerife werd eerder al getroffen door zwaardere branden waarbij een groter gebied in vlammen opging. Maar door de meteorologische en topografische omstandigheden gaat het volgens Clavijo om de meest gecompliceerde brand in veertig jaar. Het vuur heeft “zijn eigen weerkundige omstandigheden” gecreëerd, met een rookwolk die kilometers hoog gaat.

“De lucht is donderdagavond een beetje vochtiger geworden, maar we weten dat die vanaf vandaag opnieuw zal zakken”, door een stijging van de temperatuur, verklaarde meteorologe Vicky Palma op dezelfde persbriefing. Terwijl de intensiteit van de vlammen in de loop van de nacht is afgenomen, waarschuwde Pedro Martinez, het hoofd van de bosdiensten, dat de haarden tijdens de warmste uren van de dag opnieuw actief kunnen worden en dat het vuur actief zal blijven binnen zowat de volledige perimeter.