VN moeten voedselhulp aan Jemen noodgedwongen verminderen: “We moeten eten afnemen van de hongerigen om de uitgehongerden te voeden”

Meer dan driekwart van de 30 miljoen inwoners van Jemen, het armste land op het Arabische schiereiland, is afhankelijk van internationale hulp vanwege de oorlog die al bijna tien jaar woedt tussen regeringsgezinde troepen, gesteund door Saoedi-Arabië, en Houthi-rebellen, gesteund door Iran.

“Het WFP heeft te kampen met een ernstig tekort aan fondsen in Jemen, waardoor essentiële voedselhulp in gevaar komt”, aldus het VN-agentschap in een verklaring. Deze “financieringscrisis” zal gevolgen hebben vanaf eind september, wat het WFP dwingt “moeilijke beslissingen” te nemen, zoals het verminderen van voedselhulpprogramma’s in heel het land de komende maanden.

Zonder nieuwe financiering verwacht het WFP dat bijna 4,5 miljoen mensen getroffen zullen worden. Het agentschap is van plan om de hulp in het kader van het schoolvoedingsprogramma dit jaar te beperken tot 1,8 miljoen kinderen, ongeveer de helft minder dan verwacht.

“We moeten voedsel afnemen van de hongerigen om de uitgehongerden te voeden. We nemen die beslissing niet licht op en we zijn ons bewust van het lijden dat deze bezuinigingen zullen veroorzaken”, aldus Richard Ragan, vertegenwoordiger van het WFP in Jemen. Het VN-agentschap heeft naar verluidt slechts 28 procent ontvangen van de meer dan een miljard dollar aan financiering die het nodig heeft.

