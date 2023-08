Genk-speler Paintsil biedt excuses aan na rode kaart tegen Olympiakos: “Heb jullie teleurgesteld”

“Ik wil mijn excuses aanbieden bij mijn ploegmaats, de supporters en iedereen bij de club voor mijn rode kaart gisterenavond. Ik heb jullie allemaal teleurgesteld. Het spijt me enorm. Er vallen veel lessen te trekken uit deze nederlaag. Ik hoop dat ze ons als team zal motiveren voor onze volgende wedstrijd. Samen zullen we sterker terugkeren”, toonde Paintsil berouw.

Genk streed donderdagavond in eigen stadion tegen het Griekse Olympiakos voor een plek in de laatste voorronde van de Europa League. De Belgische vicekampioen maakte zijn 1-0 achterstand uit de heenwedstrijd halverwege de eerste helft goed dankzij een penaltytreffer van Paintsil. Die laatste zou na de pauze evolueren van held naar antiheld. Hij werd iets na het uur met rood van het veld gestuurd wegens natrappen en liet zijn ploeg zo in de steek. Genk slaagde er met z’n tienen niet in zijn voorsprong te verdedigen. Olympiakos maakte diep in de toegevoegde tijd gelijk dankzij een treffer van Sotiris Alexandropoulos en boekte zo zijn plaats in de laatste voorronde.

Genk begon het seizoen in de voorrondes van de Champions League, maar werd daarin uitgeschakeld door het Zwitserse Servette FC. Door het gelijkspel tegen Olympiakos op donderdag moest het ook de Europa League verlaten en zakte het af naar de play-offronde van de Conference League. Daarin kijkt Genk volgende donderdag in de heenwedstrijd het Turkse Demirspor in de ogen.