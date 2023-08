Lucas Stassin (18) zondag met Westerlo tegen ex-club Anderlecht: “Misschien paste mijn profiel niet bij wat Riemer wil, maar ik had graag eens een kans gehad”

Voor Lucas Stassin (18) wordt Anderlecht-Westerlo héél speciaal. De jonge spits voetbalde sinds zijn tiende bij paars-wit én zijn pa is er jeugdtrainer, maar deze zomer verhuisde de tiener naar Het Kuipje. De RSCA-fans hadden het liever anders gezien. Verdampt de slogan In Youth We Trust niet te veel in het Lotto Park ? “Er gaan toch vooral getransfereerde spelers meedoen, hé.”