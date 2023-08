“Hij is een Russische influencer geworden”: Frankrijk ontstemd nadat ex-president Sarkozy pleit voor neutraal Oekraïne en referendum in de Krim

In een interview pleit de Franse ex-president Nicolas Sarkozy tegen de toetreding van Oekraïne tot de EU of NAVO. Hij wil ook de toestand op de Krim formaliseren via een referendum. Frankrijk reageert verbolgen, Rusland verrukt.

Naar aanleiding van de publicatie van zijn nieuwste boek Le temps des combats gaf de Franse ex-president Nicolas Sarkozy (68) een interview aan de Franse krant Le Figaro. Daarin deed hij zijn visie op het conflict in Oekraïne uit de doeken. Hij beklemtoont het belang van goeie relaties met Rusland. “Wij hebben de Russen nodig en zij hebben ons nodig.”

Sarkozy gelooft niet dat de huidige militaire steun van het westen aan Oekraïne ons dichter bij vrede brengt. “Tegelijkertijd wel en niet in oorlog zijn, is geen houdbaar standpunt”, zei hij. Hij roept alle partijen op tot een onderhandeld compromis, “vooraleer de zaken een lelijke wending nemen.”

Neutrale staat

Hij verwees naar de Russische inval in Georgië, in 2008. Toen kon hij naar eigen zeggen Poetin ervan overtuigen om de tanks uit de hoofdstad weg te trekken, net omdat hij beloofde Georgië niet tot de NAVO toe zullen laten.

Oekraïne tot de EU of de NAVO toe laten treden, noemt Sarkozy daarom een slecht idee dat in strijd is met de geschiedenis en geografie van de regio. “Oekraïne is een brug tussen Oost en West en moet een neutraal land blijven”, zegt de ex-president. “Die neutraliteit moet gegarandeerd worden via een internationale overeenkomst met extreem sterke veiligheidsgaranties, die het land beschermen tegen nieuwe aanvallen.”

Dat de Europese Unie Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat gaf, noemt Sarkozy overigens onoprecht. “Kijk maar naar Turkije en hoe lang die onderhandelingen daar al lopen.”

De herovering van de Krim noemt hij een illusie. In plaats daarvan pleit hij voor een “onbetwistbaar referendum, dat de huidige, feitelijke toestand formaliseert.” In de Krim wonen veel Russisch-gezinden. Ook voor andere regio’s zoals de Donbas pleit hij voor referenda onder internationaal toezicht.

Verbolgen versus verrukt

In Frankrijk wordt verontwaardigd gereageerd op het voorstel. Links roept de ex-president op zich terughoudender op te stellen. Het groene parlementslid Julien Bayou noemt het voorstel choquerend, “komende van een ex-president die nu een Russische influencer geworden is”. Ook Natalia Pouzyreff, die aan het hoofd staat van de ‘Frans-Russische vriendengroep’ in het Frans parlement, verwijt Sarkozy de geschiedenis te herschrijven. “Door Oekraïne binnen te vallen heeft Poetin simpelweg een onherstelbare fout begaan.” Een oud-medewerker van Sarkozy noemde diens voorstel dan weer “schandalig”.

Julien Bayou, een groen parlementslid, noemt het voorstel van Sarkozy choquerend. — © Arthur Nicholas Orchard

In Moskou zijn ze dan weer verrukt met de voorstellen van Sarkozy. Op de dag van publicatie van het interview kopten de Russische persbureaus Tass en Ria Novosti dat “Sarkozy gelooft dat wapenleveringen aan Kiev onhoudbaar zijn” en dat “Sarkozy een referendum wil op de Krim”.

Ook de Wagnergroep verwelkomde op Telegram de voorstellen van Sarkozy. Russisch parlementslid Dmitry Belik ziet in Sarkozy dan weer de ideale boodschapper naar het Westen. “Alleen hij kan de Westerse wereld de oplossing van de wijsheid brengen: laat de Krim achter, vergeet voor altijd de terugkeer ervan naar Oekraïne.”