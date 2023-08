Overheid wordt nu al overspoeld met “honderden vragen” over staatsbon, ook al start verkoop pas donderdag

Het is van de uitgifte van de zogenaamde ‘Leterme-bon’ in 2011 geleden dat er nog zo veel te doen was om de uitgifte van een staatsbon. De uitgifte in 2011 situeerde zich in volle eurocrisis toen er sprake was van speculatie tegen België en het renteverschil met Duitsland fors opliep. Met de bon gaf België een signaal dat de binnenlandse spaarder bereid was de schuld te financieren.

De staatsbon waarop vanaf donderdag 24 augustus ingetekend kan worden en dit tot en met donderdag 31 augustus dient een ander doel. Met een looptijd van één jaar wil hij concurreren met het spaarboekje. Daarop staat nu bijna 300 miljard tegen een meestal ondermaats rendement.

“Maar tien mensen”

Volgende dinsdag maakt de overheid de voorwaarden van de nieuwe staatsbon bekend. Verwacht wordt dat het om en nabij de 2,70 procent wordt, meer dan het vijfvoudige van wat het gewone spaarboekje bij de marktleider BNP Paribas Fortis opbrengt.

“Hoewel de verkoop pas op 24 augustus start, krijgen we nu al honderden vragen. Mensen bellen en mailen ons, ook al is het eigenlijk een zeer eenvoudig product”, zegt Jean Deboutte, directeur van het Agentschap van de Schuld. Deboutte zegt dat een groepje medewerkers er de handen vol aan heeft.

Volgens Jean Deboutte, directeur van het Agentschap van de Schuld, heeft een groepje medewerkers de handen vol met alle vragen over de staatsbon. — © BELGA

“Maar de spaarder vindt het fijn om zijn vraag aan ons te kunnen stellen en is blij dat we de telefoon opnemen. Men zegt ons dat niet alle banken dat nog doen.” Deboutte verwacht dat het komende week onmogelijk wordt om alle vragen te beantwoorden. “We zijn maar met tien mensen om ons met de staatsbon bezig te houden.”

Beperkte looptijd

De directe verkoop via de overheid heeft flink aan belang gewonnen. “Bij eerdere uitgiftes dit jaar tekende al 20 procent van de mensen rechtstreeks in via onze website. Bij de Leterme-bon was dat nog beperkt tot één procent”, zegt Deboutte. Intekenen via de banken kan ook. Ze krijgen maximaal 30 basispunten commissie maar dan moeten ze wel minstens voor 150 miljoen euro aan staatsbons verkopen.

De Leterme-bon haalde 5,7 miljard op, maar beleggers konden toen een aantrekkelijke rente voor meerdere jaren vastleggen (3 jaar, 5 jaar en 8 jaar). De huidige staatsbon, die net zoals de Leterme-bon een verlaagde roerende voorheffing heeft van 15 procent, biedt die mogelijkheid niet. De looptijd is beperkt tot 12 maanden. “We hebben ervoor gekozen het als alternatief voor het spaarboekje in de markt te zetten. Dat effect zou je minder hebben met een staatsbon op drie jaar”, zegt Deboutte.