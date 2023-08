Greta Thunberg vijf jaar na eerste schoolstaking voor het klimaat: “We moeten dringend redden wat nog te redden valt”

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (20) heeft via sociale media activisten opgeroepen om de druk in de strijd tegen de klimaatcrisis zeker niet te laten verslappen. Ze doet dat exact vijf jaar nadat ze startte met haar schoolstakingen voor het klimaat, die uitgroeiden tot een wereldwijde beweging.

“Ook al tonen we keer op keer dat we wereldwijd met miljoenen zijn die verandering vragen, toch evolueert de wereld niet in de juiste richting”, zegt de 20-jarige aan haar miljoenen volgers via sociale media.

Thunberg was 15 toen ze voor het eerst startte met haar schoolstakingen. Elke week spijbelde ze een dag om aan het Zweedse parlement plaats te nemen en om actie te vragen. Volgens Thunberg gaat het zelfs sneller met de klimaatopwarming dan experten eerder hadden voorspeld.

“We moeten de druk hoog houden en niet aanvaarden dat mensen ermee weg komen dat we mensen en de planeet opgeven ten voordele van winsten en hebzucht”, schrijft ze. “We hebben dringend een radicale klimaatactie nodig om te redden wat nog te redden valt, en de desastreuze gevolgen van de klimaatcrisis zo veel mogelijk proberen te beperken.”

Ze roept toekomstige activisten op om de druk op wereldleiders op te voeren.

Thunberg zat op 20 augustus 2018 voor het eerst voor het Zweedse parlement. Enkele maanden later werd haar actie wereldwijd bekend en groeide haar individuele actie uit tot een wereldwijde beweging. Duizenden voornamelijk jonge mensen demonstreerden voor een effectiever beleid voor het klimaat. Thunberg studeerde in juni af maar blijft wekelijks op vrijdag protesteren, al 261 weken lang.