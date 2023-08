Minstens 28 burgerdoden bij geweld in Niger

Bij geweld in verschillende dorpen in het zuidwesten van Niger zijn begin deze week minstens 28 burgers om het leven gekomen. Die trieste balans zou nog hoger kunnen oplopen. Op 26 juli pleegde het Nigerese leger een coup in het Afrikaanse land.

De doden vielen in dorpen aan de grens met Mali. “Momenteel hebben we 28 doden geteld, maar dat cijfer kan nog veranderen”, aldus een hoge ambtenaar uit de regio Tillaberi, waar het geweld plaatsvond. Er is immers sprake van lijken die in de Niger (de rivier) terechtkwamen.

De militaire autoriteiten die de president hebben afgezet, konden de geweldfeiten niet bevestigen. Maar volgens een veiligheidsbron zou “een honderdtal burgers” zijn gedood in het gebied, dat regelmatig het toneel is van dodelijke aanvallen van jihadisten, meer bepaald door terreurgroep Islamitische Staat in de Groot-Sahara (ISGS).

Een speler uit het middenveld in Tillaberi wijt het geweld aan “een cyclus van represailles tussen herders en de sedentaire bevolking”, die beide in het gebied wonen. “Er was een aanval tegen herders, waarop jonge, gewapende herders zich zijn gaan wreken op sedentairen en dat heeft zich in andere dorpen herhaald.”

LEES OOK. Junta roept Nigerees ambassadeur terug uit Ivoorkust

Onder het presidentschap van Bazoum voerden de Nigerese autoriteiten geregeld sensibiliseringscampagnes in de dorpen tegen de jihadistische groeperingen, die proberen de conflicten tussen de gemeenschappen aan te wakkeren.

Tijdens een onderhoud met voorzitter van de Europese Raad Charles Michel heeft de president van Nigeria, Bola Tinubu, gewaarschuwd dat elke nieuwe achteruitgang van de toestand van president Bazoum serieuze gevolgen zou hebben. “De omstandigheden van zijn opsluiting verslechteren. Elke nieuwe achteruitgang van zijn gezondheidstoestand zal ernstige gevolgen hebben”, zo wordt Tinubu geciteerd door een Europese gezagsdrager.