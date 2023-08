Noa Lang niet tegen Vitesse, wel in voorselectie van Nederland

PSV-trainer Peter Bosz heeft voor de uitwedstrijd tegen Vitesse niet de beschikking over Noa Lang. Die heeft tegen FC Utrecht een tik gehad, ontbrak daardoor al in de uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz en wordt nu ook uit voorzorg aan de kant gehouden.

“Hij heeft wel meegetraind, maar de dokter geeft aan, dat het gevaarlijk kan zijn. Ik heb de beslissing genomen om hem niet mee te nemen. Hij moet de tijd benutten om te herstellen”, aldus Bosz, die nog geen uitsluitsel kon geven of Lang dinsdag in de eerste wedstrijd van de play-off, uit tegen Rangers FC, wel inzetbaar is. “Dat moeten we gaan bekijken. Noa zou in theorie kunnen spelen tegen Vitesse, maar dan zouden we een risico met hem nemen en dat willen we niet.”

Noa Lang zit wel in de voorselectie met 29 namen van het Nederlands elftal. Die speelt op donderdag 7 september in Eindhoven tegen Griekenland (20:45 uur). Drie dagen later volgt het duel met Ierland in Dublin (19:45 uur, lokale tijd).