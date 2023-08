Nieuwe video van tiener die vernederd wordt en zich moet excuseren bij ‘El Patron’ in Sint-Truiden: politie onderzoekt link met eerder incident

In Sint-Truiden is een nieuw filmpje opgedoken van een jongere die zich moet excuseren tegenover El Patron. Het doet denken aan de beelden van februari waarin een dertienjarige wordt vernederd en klappen moet incasseren. Het nieuwe feit zou nog maar enkele dagen oud zijn. Hoewel er geen klacht is binnengekomen, onderzoeken politie en parket of het om dezelfde daders gaat.

Een tiener moet op zijn knieën gaan zitten. Hij wordt omsingeld door een groepje jongeren die herkenbaar in beeld zijn. Het gaat om jongens, maar er is ook een meisje te zien. Een persoon neemt het woord. Met zijn gsm in zijn hand gebiedt hij de tiener die op zijn knieën zit om “sorry El Patron” te zeggen. Het is een scheefgetrokken machtsverhouding, maar dit keer gaan de protagonisten minder ver in het vernederen en bedreigen van hun slachtoffer.

Volgens onze bron zijn de beelden van afgelopen dinsdag. De gelijkenissen met de beelden van februari dit jaar zijn opvallend. Opnieuw wordt iemand omringd en moet hij zich om een onduidelijke reden excuseren tegenover El Patron of De Baas, een naam die wellicht ontleend werd aan de populaire serie rond drugsbaron Pablo ‘El Patrón del Mal’ Escobar. Maar het gedrag van de daders is ditmaal wel minder buitensporig. Moest de kwetsbare dertienjarige in februari van dit jaar het nog fysiek ontgelden omdat hij de grond niet wilde kussen, komen er dit keer geen klappen en stampen aan te pas.

Of de daders dezelfde zijn als de vier verdachten waar al sinds maart een onderzoek naar loopt, is nog niet duidelijk. Bij de politie van Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken en het parket van Limburg hadden ze vrijdagmiddag nog geen nieuwe klacht ontvangen naar aanleiding van de recente beelden. Het fragment is wel in hun bezit en wordt nu verder onderzocht. Daaruit zal moeten blijken of er een link is.

Identiteitscontroles

Het nieuwe beeldmateriaal komt naar boven in een week waarin overal schokkende filmpjes van geweld en vernederingen door jongeren opduiken. Het gaat om zwaar pestgedrag, waarbij slachtoffers vaak klappen krijgen en pijnlijke vernederingen moeten ondergaan. Na een soortgelijk incident in Zelzate nam waarnemend burgemeester en Vooruit-schepen Luc Van Waesberghe een bijzonder besluit: hun lokale politie mag tijdelijk zonder specifieke redenen identiteitscontroles doen bij jongeren tussen 10 en 18 jaar. “Het initiatief van Zelzate is zeker het overwegen waard”, zegt de Truiense burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v). “Ik neem dit mee in ons globale plan van aanpak waar we volop aan sleutelen. Ik wil hier begin september mee komen. Dus geef me nog even. Want niet alleen de Stationsbuurt en de kop van de Stapelstraat vormen een probleem, ook de Cicindriawijk wordt aangepakt.”

LEES OOK. Moeder van slachtoffer Zelzaatse ‘pestbende’: “Mijn dochter is doodsbang en durft niet meer naar buiten” (+)

LEES OOK. “Sociale media waren al een virtuele middeleeuwse schandpaal, ze worden stilaan een guillotine” (+)

Politiestaat

Moeten ook Truiense jongeren nu voor een harde repressie vrezen? “Ik wil geen politiestaat, maar er ligt nog heel wat tussen een politiestaat en een geitenwollensokkenaanpak”, verduidelijkt burgemeester Kempeneers. “Ook de nachtwinkels mogen zich aan heel wat extra controles verwachten. Want waar nachtwinkels zijn, zijn er problemen.”