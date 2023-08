Vrouw (58) neergestoken in Lanaken, ex-man (57) even later aangetroffen in Zuid-Willemsvaart

Een 58-jarige vrouw is vrijdagnamiddag neergestoken in de Azaleastraat in Lanaken. Ze werd zwaargewond afgevoerd. Even later werd haar vermoedelijke ex-partner, een 57-jarige man, aangetroffen in de Zuid-Willemsvaart in Maasmechelen. Hij werd nog gereanimeerd, maar is overleden. Het parket gaat ervan uit dat hij zijn ex-vrouw heeft neergestoken.

Rond 14 uur kreeg de politie Lanaken-Maasmechelen vrijdag de melding binnen dat er een steekpartij was gebeurd in de Azaleastraat. “Ze troffen er een 58-jarige vrouw uit Lanaken aan met verschillende messteken”, zegt Marijke Teunis van het parket Limburg. “Een ambulance en mug-arts kwamen ter plaatse om haar te verzorgen. Ze werd zwaargewond afgevoerd. Het is nog niet duidelijk of zij in levensgevaar is.”

Even later zag een passant iemand in de Zuid-Willemsvaart in Uikhoven (Maasmechelen) liggen. “Er kwam nog een duikteam van de brandweer Oost-Limburg ter plaatse om de man uit het water te halen. Hij werd gereanimeerd, maar is uiteindelijk overleden. Het gaat om een 57-jarige man uit Lanaken, de vermoedelijke ex-partner van de 58-jarige vrouw die werd neergestoken.”

Het parket Limburg gaat voorlopig uit van een relationeel drama. Vermoedelijk stak de man eerst zijn ex-vrouw neer en sprong hij daarna in het kanaal. “Het labo en de wetsarts gaan naar beide locaties om te onderzoeken of er een link is”, besluit Marijke Teunis.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be