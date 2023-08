Jean-Marie Dedecker en Egbert Lachaert vinden elkaar tijdens het hoeden van schapen: “Laat ons een nieuwe partij oprichten”

Een entente, een tandem, een geoliede machine. Met opmerkelijk weinig woorden kregen Jean-Marie Dedecker en Egbert Lachaert (Open VLD) tijdens de teambuilding de neuzen in dezelfde richting. Nadat de politieke tegenstanders de schapen op stal hadden gedreven, vonden ze elkaar zelfs in een gezamenlijk politiek doel: échte liberalen in Vlaanderen verenigen. “Kom, Egbert, laat ons samen een nieuwe partij oprichten.”