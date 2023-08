Facebook straft vader die identiteit van doodrijder van zoon Francis (16) onthulde en schorst tijdlang zijn account

Peter Aerts, de papa van Francis (16), maakte begin deze maand de identiteit van de doodrijder van zijn zoon bekend via sociale media. “Ik kon me niet meer bedwingen. Die gast heeft me alles afgenomen”, zei hij. Maar dat bleef niet onopgemerkt, ook niet bij Facebook. Dat legde hem nu voorwaarden op. “Ik kon een tijdje niet meer inloggen op mijn accounts van Facebook, Messenger en Instagram”, zegt Peter.

Op 1 augustus 2023 was het een jaar geleden dat Y.H. (33) de 16-jarige Francis Aerts met zijn auto in Temse van de weg maaide. De jongen was met zijn fiets onderweg naar zijn vader, maar zou daar nooit aankomen. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De doodrijder bleek zwaar onder invloed van alcohol en drugs en verbleef een tijdlang in de gevangenis tot hij in januari onder strenge voorwaarden werd vrijgelaten.

Dat schoot bij vader Peter Aerts in het verkeerde keelgat. “Hij heeft me alles afgenomen. Hij heeft mijn zoon vermoord en zet nu zijn leven gewoon verder terwijl hij dat van mij kapot gemaakt heeft”, zegt hij.

Peter maakte in een post op Facebook de identiteit van de doodrijder van zijn zoon bekend. “Ik kon me niet meer bedwingen, maar wat heb ik nog te verliezen”, zei hij. De post bracht heel commotie teweeg en werd door velen gretig gedeeld. Dat ging ook bij het parket niet onopgemerkt voorbij, dat een onderzoek opende naar inbreuken op de privacywetgeving.

Goed nieuws

Deze week nam ook Meta, de moedermaatschappij van Facebook, maatregelen en schorste een tijdlang de account van Peter Aerts. “Sinds woensdagavond kon ik niet meer inloggen. Ik dacht dat ik mijn account kwijt was”, zegt Peter. “Zo erg had ik dat niet gevonden. Ik had eindelijk rust, de commotie van de voorbije weken werd me te veel.”

Maar nadat de actie van Meta ruchtbaarheid kreeg in de media, kon Peter vrijdagnamiddag plots wel weer inloggen op zijn account. “Ik mag alles, behalve reclame en livevideo’s maken. Vreemd dat ik mijn account plots wel weer kan gebruiken. Vermoedelijk wil Facebook geen negatieve reclame en is dit een paniekreactie.”

Wie achter de schorsing zit, zal Peter worst wezen. “Eigenlijk is dit goed nieuws. Zo komt de moordenaar van mijn zoon opnieuw in de media. Dat de doodrijder op een negatieve manier door iedereen wordt herinnerd, dat is alles wat ik wil.”

