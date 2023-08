Nederlandse VVD sluit samenwerking met extreemrechtse partij van Geert Wilders niet uit

De lijsttrekker van de Nederlandse partij VVD, Dilan Yeşilgöz, laat de deur open voor samenwerking met de PVV, de extreemrechtse partij van Geert Wilders. Yeşilgöz wil op het verkiezingsprogramma van de PVV wachten, en daarna is de kiezer aan zet, klinkt het vrijdag. Zo breekt ze met de koers van haar voorganger Mark Rutte, die als leider van de liberale VVD regeringssamenwerking met de PVV steeds uitsloot.

Vertrekkend VVD-partijleider Mark Rutte zelf stelde als strikte voorwaarde dat Wilders eerst zijn omstreden uitspraak over “minder Marokkanen” uit 2014 zou terugnemen. De PVV-leider werd daarvoor vervolgd en in 2021 definitief veroordeeld voor groepsbelediging. Hij was het niet eens met zijn veroordeling en weigert nog altijd zijn woorden terug te nemen.

Rutte zegt het nu eens te zijn met Yeşilgöz. “Ik steun haar lijn”, meldt hij in zijn persconferentie na de eerste ministerraad na de zomervakantie. “Ik ben het ermee eens en dat zal ik de komende tijd vaker zeggen, maar ik ga er niks over zeggen. Ik ben heel blij met de nieuwe lijsttrekker en de nieuwe lijn die ze uitzet. Ik ga haar niet becommentariëren, want zij geeft nu sturing aan de partij”, aldus Rutte, die zijn draai verder niet toelichtte. “De tijd schrijdt voort, er zijn nieuwe verkiezingen; ik vind haar lijn verstandig, maar ik ga er niet op in.”

Yeşilgöz benadrukte vrijdag dat Wilders vlak na de val van de regering sprak van een nieuwe start. “Laat hem vooral met zijn plannen komen”, zegt Yeşilgöz nu over Wilders. “En dan denk ik dat u de vraag aan hem moet stellen: zit hij constructief aan tafel, of sluit hij zichzelf uit?”

Mogelijk wil de nieuwe VVD-voorvrouw zelfs wachten op de verkiezingsuitslag. “De kiezer is eerst aan zet”, aldus Yeşilgöz. Verder wil ze partijleiders vooral op hun plannen voor de komende regeerperiode beoordelen. Het gesprek over uitsluiten vindt ze vooral “Haags gedoe”.

De eerste regering van Rutte was samen met het CDA en kreeg gedoogsteun van de PVV. Die regering viel al na 1,5 jaar in april 2012, toen Wilders zijn steun introk.