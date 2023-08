William Klaus is blij met start van RWDM in Jupiler Pro League: “Voor een team dat nog volop aan het bouwen is, hebben we het echt al goed gedaan”

We hebben even op jouw debuut moeten wachten, William, maar nu ben je al niet meer weg te denken uit de Molenbeekse defensie. Hoe komt dat?

“Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik blij ben met de speelminuten die ik krijg. Ik ben hier al sinds het begin van het kalenderjaar, maar sinds dit seizoen krijg ik ook mijn kans tijdens wedstrijden. Tijdens zo’n belangrijk seizoen voor de club nog wel, het eerste seizoen op het hoogste niveau. Dat stemt me heel tevreden. Ik werk heel hard om deze kans optimaal te benutten. We hebben al goede wedstrijden achter de rug dit seizoen. Voor een team dat nog volop aan het bouwen is, hebben we het echt al goed gedaan. Ik ben tevreden over wat we op defensief vlak al hebben gepresteerd.”

Tegen Genk ging het toch echt wel te snel voor de verdediging.

“Die eerste wedstrijd was inderdaad heel moeilijk, maar de club had toen net heel wat veranderingen achter de rug. Niet alleen de technische staf veranderde, er kwam ook plots een nieuwe speelstijl. Daar moesten we even aan wennen. En met Genk kregen we ook meteen een grote club op ons bord. Toen we in Leuven op het veld stapten, hadden we al iets meer tijd gekregen. We zijn op korte tijd gegroeid, en zullen dit seizoen alleen maar meer groeien.”

Hoe hard ben jij al gegroeid sinds je komst eind januari?

“Ik speelde vorig seizoen niet, maar ik heb niet alleen zitten kijken naar mijn ploegmaats, hè. Ik stond iedere dag mee op het trainingsveld. Maar inderdaad, die paar maanden zijn belangrijk geweest om het ritme van het Belgische voetbal in de benen te krijgen. Het was belangrijk dat ik al een tijdje deel uitmaakte van de groep, zodat ik op de openingsspeeldag niet naast vreemden stond. Die paar maanden waarin ik niet gespeeld heb, waren natuurlijk ook belangrijk om mij te settelen in België en mijn Engels te trainen. Nu kan ik stellen dat ik hier gelukkig ben. Mijn Engels is nog niet geweldig, maar ik kan toch communiceren met mijn ploegmaats. Ik probeer zelfs Frans te leren.”

Florian Le Joncour, Jonathan Heris en co. zijn er nog steeds, maar met Cláudio Caçapa in plaats van Vincent Euvrard is er nu wel een nieuwe coach. Wat vind je van zijn speelstijl, want hij was als speler zelf een verdediger?

“Ik kan mij er in vinden. Het is wel zo dat we aan het begin van een nieuw hoofdstuk staan. We hebben nog heel veel te bewijzen. In de drie competitiewedstrijden die we al gespeeld hebben, toonden we al dat we op defensief vlak aan het groeien zijn.”

Dat is nodig, want na jullie 6 op 6 tegen OH Leuven en KV Mechelen trekken jullie zondag naar Club Brugge. Wat verwacht je van die wedstrijd?

“Ik verwacht een bomvol stadion, daar zullen we op voorbereid moeten zijn. Gelukkig hebben we een goede trainingsweek achter de rug. Die 6 op 6 heeft daar natuurlijk toe bijgedragen.”