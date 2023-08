Angelique (42) getuigt nadat bende jongeren haar zoon (13) toetakelt en vernedert: “Die onmacht die ik voelde als mama...”

Ze heeft het filmpje waarin haar zoon verplicht wordt om de voeten te kussen van zijn pesters één keer gezien en daarna nooit meer. Angelique (42), moeder van de 13-jarige jongen die slachtoffer werd van een laffe bende pesters in Zelzate, loopt over van verdriet als ze beseft hoe haar zoon zich moet gevoeld hebben. “Zoiets doe je zelfs niet met een kat of een hond.”

Angeliques moederhart bloedt. Kijken naar het filmpje waarin haar 13-jarige zoon zo publiekelijk vernederd wordt. “Ik heb zitten bleiten en roepen toen ik het voor het eerst onder ogen kreeg”, getuigt de mama van de jongen. Een tiental pesters omsingelen haar jongste van drie en dwingen de jongen om hun voeten te kussen. Hij huilt, schaamt zich zichtbaar. Nadien gooien de jongeren zich als woestelingen op hem en tuigen hem af met tal van rake vuistslagen. “Ik kwam net thuis van mijn werk toen ik de video plots doorgestuurd kreeg van ons neefje. Ik kon het niet aanzien. Die onmacht die ik voelde als mama, ik wil die beelden nooit meer zien.”

Het filmpje belandt op de sociale media en gaat al snel een eigen leven leiden. “Wie doet nu zoiets?”, vervolgt de mama. De vrouw schiet vol. “Ik kan dat niet begrijpen. Zoiets doe je zelfs geen hond of kat aan. Iemand zo vernederen. Op zo’n momenten zou ik het heft in eigen handen nemen om mijn zoon te beschermen.”

Geen babbelaar

De feiten van het filmpje dateren van vorige week donderdag. Maar Angeliques zoon verzweeg aanvankelijk wat hem overkomen was. “Hij is sowieso geen babbelaar”, aldus nog zijn mama. “Maar sinds die vernederingen komt er helemaal niets meer uit. Fysiek valt het gelukkig allemaal precies nog mee, al raadde de politie ons wel aan om naar de dokter te gaan en eventuele verwondingen te laten vaststellen. Het is enorm zwaar voor hem. Er gaat een psycholoog nodig zijn om hem er terug bovenop te krijgen.”

Twee maanden eerder op spoed

Het is niet de eerste maal dat haar zoon het mikpunt werd van pestkoppen. Twee maanden geleden tuigden jongeren hem al eens af. “Dat gebeurde toen aan het gerechtsgebouw in Gent”, vertelt de mama nog. “Toen hij van de tram stapte, wierpen twee individuen zich plots op hem. Ze bleven maar schoppen tegen zijn hoofd. Ik heb hem toen naar de spoeddienst gebracht voor verzorging.”

De mama begrijpt niet waarom haar zoon op die manier werd aangepakt. “Hij vertelde me wel dat hij zijn middelvinger had opgestoken naar een van de pesters toen ze zijn vriend lastigvielen, maar dat is toch nog altijd geen reden om hem zo toe te takelen? Mijn zoon is geen ruziemaker en wilde die avond gewoon naar de kermis. Dat moet toch nog gewoon kunnen?”