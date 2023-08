Trump wil dat proces over mogelijke verkiezingsfraude in Washington pas in 2026 start

De advocaten van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump hebben donderdag verzocht het proces in Washington D.C. over mogelijke fraude bij de presidentsverkiezingen van 2020 pas in april 2026 te laten starten. Aanklager Jack Smith wil het proces op 2 januari 2024 laten beginnen.

“Het publiek heeft belang bij gerechtigheid en een eerlijk proces, niet bij een overhaaste uitspraak”, zeggen Trumps advocaten donderdag. Ze voeren aan dat de door te spitten documenten van de overheid 11,5 miljoen pagina’s beslaan. Die stapel documenten zou hoger zijn dan het Vrijheidsbeeld en het Washington Monument. Rechter Tanya Chutkan beslist op 28 augustus over de datum van het proces.

De data voor twee andere processen tegen Trump, op staatsniveau in New York en op federaal niveau in Florida, zijn wel al vastgesteld, respectievelijk in maart 2024 en mei 2024. In de staat Georgia wordt Trump aangeklaagd voor pogingen om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden. Ook voor die zaak moet nog een datum worden bepaald.

Fanni Willis, de openbaar aanklager van Georgia, heeft 4 maart 2024 naar voren geschoven als mogelijke startdatum. Het staat nog niet vast of de rechter in Georgia die datum zal goedkeuren. Die valt midden in de verkiezingscampagne: Trump doet in november 2024 opnieuw een gooi naar het presidentschap.