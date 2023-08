Rollercoaster Cobra valt stil in Walibi: 28 bezoekers zitten meer dan uur lang vast

In pretpark Walibi is namiddag de Cobra tijdens een rit onbedoeld tot stilstand gekomen. De 28 inzittenden van de rollercoaster zaten ruim een uur vast, maar niemand raakte gewond.

“De Cobra is om 16.35 uur tot stilstand gekomen in zijn parcours”, bevestigt Walibi-woordvoerster Justien Dewil. “Het treintje viel stil tussen twee loopings, waardoor de inzittenden voortdurend met het hoofd rechtop hebben gezeten terwijl ze vastzaten. Een team van Walibi is onmiddellijk ter plaatste gekomen en heeft alle passagiers vlot geëvacueerd. Om 17.50 uur was de volledige operatie afgehandeld.”

De precieze oorzaak van het technisch defect is nog niet bekend, vertelt Dewil nog. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies aan de hand was.