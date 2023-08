Massamoordenaar Anders Breivik klaagt Noorse staat aan voor schending mensenrechten: “Hij leeft al elf jaar in volledige isolatie”

Het is de tweede keer dat de extreemrechtse terrorist de strijd aangaat met de Noorse staat over zijn detentievoorwaarden. In 2017 verloor hij zijn eerste zaak. Een hof van beroep draaide toen een beslissing van een lagere rechtbank terug die oordeelde dat Breivik in onmenselijke omstandigheden werd vastgehouden.

LEES OOK. Manifest Anders Breivik tijdlang te koop via website Britse boekhandel

Zijn nieuwe geding klaagt aan dat hij in volledige isolatie wordt gehouden. “Hij klaagt de staat aan omdat hij al elf jaar in volledige isolatie leeft, en geen contacten heeft met mensen behalve met zijn bewakers”, zegt Breivik’s advocaat Oeystein Storrvik aan persagentschap Reuters. “Hij werd vorige zomer naar een nieuwe gevangenis overgebracht, en we hoopten dat dit zijn detentievoorwaarden zou verbeteren en hij andere mensen kon ontmoeten, maar dat bleek niet het geval.” Storrvik hoopt dat het dossier in het voorjaar van volgend jaar door de rechtbank wordt behandeld.

Breivik doodde in 2011 in Oslo acht mensen met een autobom en daarna 69 mensen op het eiland Utoya, waar sociaaldemocratische jongeren op zomerkamp waren. Hij werd in 2012 veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf van 21 jaar. Zijn straf kan daarna nog worden verlengd als hij dan nog wordt beschouwd als een bedreiging.

De Noor probeerde vorig jaar vervroegd vrij te komen, maar zijn verzoek werd door de rechtbank afgewezen. Een psychiater verklaarde dat Breivik nog altijd net zo gevaarlijk was als toen hij de tientallen moorden pleegde.