88-jarige man belandt in vijver in Kinrooi en overlijdt

Vrijdagavond is een hoogbejaarde bewoner van het woonzorgcentrum Zorgvlied in Molenbeersel (Kinrooi) in een nabijgelegen vijver beland. De brandweer Oost-Limburg haalde hem nog uit het water, maar voor de 88-jarige man kwam alle hulp te laat.

Het tragische incident gebeurde vrijdagavond rond 18.30 uur. Naar verluidt was de man een tochtje aan het maken met zijn rolstoel toen hij in het water belandde. Het was een voorbijganger die hem in de vijver aan Villa Pax zag liggen. Het duikteam van de brandweer Oost-Limburg snelde nog ter plaatse, maar voor de 88-jarige man kon geen hulp meer baten. Het gaat om een inwoner van het woonzorgcentrum Zorgvlied, dat vlak bij de vijver ligt.

De politie Carma kwam ter plaatse voor de vaststellingen. Het parket Limburg startte het draaiboek voor ongewone sterfgevallen op. Momenteel zijn er geen sporen van geweld of kwaad opzet, maar het labo en de wetsarts zijn ter plaatse gekomen om meer duidelijkheid te scheppen over de omstandigheden.

