INTERVIEW. Italofielen over de start van de Serie A: “Lukaku had dat nooit mogen zeggen. En het verbaast me dat Milan De Ketelaere uitleende”

De ene is 70 jaar, de andere 27 jaar. De ene is ex-topvoetballer, ex-toptrainer en nu gewaardeerd analist, de andere praat podcasts vol en heeft een grote datakennis. Toch hebben René Vandereycken en Gilles Mbiye-Beya meer gemeen dan op het eerste gezicht lijkt. Ze zijn gek van Italiaans voetbal en AC Milan. Tijd voor een gesprek over de Serie A die dit weekend begint, met speciaal veel aandacht voor onze Belgen.