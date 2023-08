Invaller Caué Dos Santos bezorgt Lommel in de toegevoegde tijd tweede opeenvolgende zege tegen slap Club NXT

Never change a winning team maar bij beloften gelden andere regels. Tegen Lierse gaf Club NXT vorige week in thuishaven The Nest in Roeselare nog voetballes, maar twee smaakmakers van die middag, Vermant en Homma, waren er vrijdagavond niet bij aan de Gestelsedijk in Lommel waar de temperatuur bij de start nog 28 graden bedroeg. Warm dus en dat werd het in de eerste helft ook voortdurend voor het doel van Shinton. Lommel domineerde op alle vlakken en bewees dat de zege op de openingsspeeldag in Oostende geen toevalstreffer was. Met dit Lommel zou men wel eens rekening moeten houden in de Challenger Pr League. Zalan Vancsa opende vorige zondag aan zee meteen zijn rekening en wilde die graag aandikken. Shinton blokte het harde schot af. Hij zweefde ook een kopbal van Vetokele uit zijn doel en her en der werd gespeculeerd dat de bal achter de lijn was geweest, maar zelfs op de beelden was dit moeilijk te zien. Over de jonge bezoekers viel intussen weinig positiefs te zeggen en te schrijven. De opbouw was ondermaats en De Busser zag een halfuur lang geen bal.

Bij Club ging men achterin plots ook nog eens onbegrijpelijk klungelen. Was het de warmte? In elk geval speelde Shinton verkeerd in, Simba probeerde het recht te zetten door de bal weg te werken, maar scoorde ei zo na in eigen doel. Nicky Hayen wist niet wat hij zag maar besefte dat zijn ploeg daar goed was weggekomen.

Even voor het halfuur kon Shinton zijn missertje herstellen door het schot van Sales in corner te duwen. Een paar minuten later moest hij dat nog eens overdoen op een identiek schot van Granell en ook de Grand probeerde het van ver. Lommel had ruim 58% balbezit maar de afwerking was niet optimaal en Vetokele kwam een teen tekort om de voorzet van Aguilar in doel te devieren.

Shinton stopt strafschop

Na de rust wijzigde het spelbeeld niet echt. Hayen had ook zijn ploeg niet gewijzigd. Het spel verliep wel wat evenwichtiger en het jonge blauw-zwart geraakte nu wel al eens in de buurt van het Lommelse doel, maar echt werk kreeg De Busser toch niet op te knappen.

Aan de overkant was het af en toe genieten van Zalan Vancsa en een paar keer claimde de thuisploeg ook een strafschop, maar ref Hannes De Couvreur gaf er resoluut geen gevolg aan. Nick Shinton was net als voor de rust wel de doelman die het meest aan het werk werd gezet. Zo moest hij ook een schot van Aguilar onschadelijk maken en Shinton deed nog veel meer. Handspel op een nieuwe poging van Vancsa werd wel bestraft, maar Shinton haalde de strafschop van Vetokele uit de lage hoek. Zo bleeg het 0-0 en Hayen haalde de onzichtbare spits Pérez naar de bank voor verdediger Laurens Goemaere. Het bleef echter éénrichtingsverkeer maar toen Shinton toch geklopt was redde Seys nog op de lijn. De Lommelse coach Stephen Bould haalde nog Vetekole en Vancsa naar de kant en gooide nog twee frisse spitsen in de strijd, maar het mocht niet meer baten. Toch niet in de reguliere speeltijd want terwijl niemand het nog verwachtte, haalde de goed ingevallen Dos Santos Caué nog eens uit en nu had Shinton geen verhaal meer. Een verdiende zege voor Lommel en met 6 op 6 een prima start en voorlopig de eerste plats in de Challenger Pro League.