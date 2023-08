Harry Kane staat er meteen: goal en assist bij debuut in Bundesliga

Harry Kane heeft zijn debuut in de Bundesliga niet gemist. De Britse prijsschutter had een voet in twee doelpunten bij de 0-4-overwinning van Bayern München tegen Werder Bremen op de openingsspeeldag van de Bundesliga.

Na de afgang in de Duitse Supercup (0-3-verlies tegen Leipzig) had Bayern München op de openingsspeeldag van de Duitse competitie meteen iets recht te zetten. Op bezoek bij Werder Bremen kwam het al na 4 minuten op voorsprong. Doelpunt Leroy Sané, assist Harry Kane. Mooie binnenkomer voor de 30-jarige Engelsman, die met een transferprijs van zo’n 120 miljoen euro de duurste inkomende transfer aller tijden in de Bundesliga is. Een kwartier voor tijd opende Kane zelf zijn rekening in Duitsland. Het voormalig clubicoon van Tottenham verschalkte doelman Pavlenka met een laag schot.

In de blessuretijd scoorde Sané zijn tweede van de avond en pikte ook de jonge Fransman Mathys Tel nog een doelpuntje mee. Bij Werder Bremen startte Senne Lynen (ex-Union) in de basis. Hij werd bij zijn competitiedebuut na 68 minuten vervangen.