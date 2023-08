Geen ideale generale richting Champions League: Antwerp geeft voorsprong uit handen in Leuven

Dat het dinsdag beter moet tegen AEK Athene of Dinamo Zagreb is duidelijk. Antwerp kwam wel verdiend op voorsprong in Leuven, maar slaagde er na rust niet in om de controle te behouden en slikte in het slot de gelijkmaker. De Great Old hoopte op meer dan 7 op 12.

Keita, Coulibaly, Ejuke: Mark van Bommel ontving zijn laatste aanwinsten met open armen, maar één voor één zaten ze nog op de bank. De Antwerp-coach gaf begrijpelijk de voorkeur aan de elf die KV Kortrijk met 6-0 opzij hadden gezet. Jammer vooral voor Keita, die zich graag had getoond tegen zijn ex-club, maar laat ons eerlijk zijn: toen hij vorige week tekende, had hij amper één match in de benen – voorbereiding incluis.

Tegen een OH Leuven dat net slaag had gekregen van Union en zijn fans op een vergadering had beloofd om er vol voor te gaan – tja, wat anders? – had Antwerp het wel een stuk moeilijker om gevaar te creëren. Toen Pletincxk lullig weggleed, kon Balikwisha wel eens trappen, maar zijn poging zoefde naast. Neen, wat de eerste twintig minuten vooral opviel was het robbertje tussen Thorsteinsson en Avila, die het blijkbaar niet vond kunnen dat hij een keer werd neergehaald. Na een hangend elleboogje, een tik en een bodycheck waarmee de IJslander bijna in de spelerstunnel belandde, was het straf dat Lawrence Visser hem nog geen geel had gegeven. Liever gaf hij Janssen een kaart voor protest.

© Vel

28:22 is geen 93:33

Janssen had het overigens moeilijk om zich door te zetten, maar tien minuten voor de rust was het moment van de Nederlandse spits gekomen. De Laet mocht het halve veld oversteken en hem aanspelen, waarna hij (te) makkelijk naar zijn linker draaide en zowel Pletinckx als nieuwe doelman Prévot knap klopte. 0-1: op basis van de (schiet)kansen nog wel verdiend. Alderweireld had net voordien eens mogen uithalen zoals in de titelmatch in Genk, maar ‘28:22’ werd net geen nieuwe ‘93:33’. De vrijschop van Ondrejka was via de muur op het dak van het doel beland. En Vermeeren nam Prévot nog onder vuur.

Let wel: OHL was zeker niet slecht. Schrijvers verlegde het spel goed, linksachter Mendyl zette zich een paar keer door en voorin toonde Opoku af en toe aardige dingen. Maar aanspraak maken op een goal? Neen, dat niet. Dom kon wel eens koppen – recht op Butez – en op vrijschop kwam Schrijvers nog het dichtst bij de gelijkmaker, maar het was iets te weinig.

© Isosport

VAR grijpt terecht in

De tweede helft, die leek voor de bezoekers geweldig te beginnen. Avila dook de zestien in en ging neer, Visser wees naar de stip. Gelukkig voor de thuisploeg toonden de beelden dat er eigenlijk niet veel aan de hand was. Noch Mendyl noch Pletinckx beging een overtreding. Zo’n ‘low cost’ penalty willen de scheidsrechtersbazen niet meer zien en dus greep de VAR in.

Na een goeie combinatie van OHL, waarbij Banzuzi’s schot in corner werd gedevieerd, gebaarde Van Bommel even naar zijn defensie: Doe even kalm. En doe vooral geen gekke dingen in de opbouw. Zou zijn ploeg de wedstrijd kunnen uitcontroleren, of stak de debuterende Jonathan Braut Brunes daar een stokje voor? De neef van Erling Braut Haaland, dat schept onvermijdelijk verwachtingen. Dat voelde je ook aan de reacties op de tribune. Het was echter ex-Antwerps-speler Dom die nog eens voor opwinding zorgde met een geblokte knal.

Twintig minuten voor tijd kregen we dan toch de comeback van Keita te zien. Mooi dat zijn naam door beide supportersclans gescandeerd werd, maar hij mocht wel vol aan de bak, want je voelde intussen dat er nog iets mogelijk was voor OHL, zeker nadat Brunes Butez bijna te grazen had genomen. En kijk: uiteindelijk was het ook bingo. Op de prima hoekschop van Vlietinck knikte Richie Sagrado, die zich vrijmaakte van Ritchie De Laet, hard binnen. De tweede treffer van het seizoen al voor de 19-jarige Belgische rechtsback, die ervoor zorgde dat de landskampioen balend huiswaarts keerde, want invallers Ejuke, Valencia en Ilenikhena maakten het verschil niet meer. Dinsdag zal het beter moeten tegen AEK Athene of Dinamo Zagreb, die zaterdag uitmaken wie de tegenstander wordt in de Champions League-playoffs.