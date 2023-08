Nick Shinton (Club NXT) keept sterke partij en stopt zelfs penalty, maar slikt in blessuretijd toch nog fatale tegengoal: “Niet verwacht dat Cauê nog zou trappen, en zeker niet in die hoek”

Zo sterk Club NXT vorige week was tegen Lierse, zo moeilijk had blauw-zwart het vrijdagavond in het knusse Soevereinstadion aan de Gestelsedijk in Lommel. Nick Shinton pakte zowat alles, maar de doelman moest zich in de toegevoegde tijd toch nog gewonnen geven op een loeier van de ingevallen Cauê Vinicius dos Santos. Club NXT verloor nipt met 1-0 en telt 3 op 6.

In Oostende waren ze er vorige zondag niet goed van dat Lommel in de slotminuut nog won van KVO, maar de Limburgers mogen dit seizoen niet onderschat worden en zullen volgens de kenners een rol van betekenis spelen in de Challenger Pro League. Vrijdagavond pakten ze ook tegen Club NXT de drie punten met een heel late treffer.

“We gingen er helemaal voor, maar moeten voortaan toch niet meer zo lang wachten om de winning goal te scoren”, reageerde Oostendenaar Igor Vetokele, die Westerlo inruilde voor Lommel. “We kregen immers genoeg kansen om het al vroeger af te maken. Shinton keepte natuurlijk een prima partij en pakte zelfs mijn strafschop. Ik nam mijn aanloop en koos een hoek, maar hij ging helaas dezelfde kant uit. Dat is nu eenmaal voetbal.”

Vetokele had ook al voor de rust kunnen scoren, maar zijn kopbal werd door Shinton al of niet van achter de lijn uit doel gezweefd. “Volgens mij was dat een geldige goal, maar helaas zijn er geen beelden in de match en besliste de ref er anders over. In elk geval kunnen we niet klagen met 6 op 6. Beter kan niet, maar sneller scoren is wel de boodschap”, besloot de ex-spits van onder meer KVO en Cercle.

Dat vroeger scoren niet lukte voor Lommel, was vooral de verdienste van Nick Shinton, die een sterke match keepte. Het is de bedoeling dat hij dit seizoen vaste man in doel wordt bij Club NXT. “Toen ik mijn contract verlengde, werd die afspraak gemaakt. Dat is belangrijk voor mij, want zo doe ik ervaring op en verzamel ik minuten.”

Shinton kreeg in Lommel een pak werk op te knappen en gaf toe dat het minder liep dan vorige week tegen Lierse. “Dit Lommel is ook een betere ploeg. Volgens mij zullen de Limburgers dit seizoen bovenin meedoen.”

Vermant en Homma waren er niet bij en Club NXT miste zo creativiteit en efficiëntie. “Zij zijn heel belangrijk voor ons en we hebben ze gemist, maar het is fijn dat ze mee kunnen met de A-ploeg”, zei Shinton, die toegaf dat Club NXT vooral voor de pauze het spel moest ondergaan. “Na rust konden we het evenwicht wat herstellen, maar dan kwam die strafschop. Voor de match bespreek ik de details met keeperstrainer Gianny Devos en nadien samen met hem en Wouter Biebauw, die nu de keepers traint bij de A-kern. We bestuderen uiteraard beelden en dat loonde bij deze elfmeter.”

Toch moest Shinton zich nog één keer omdraaien. “Jammer dat die bal in blessuretijd alsnog in doel verdween. Ik had niet verwacht dat Cauê nog zou trappen, en zeker niet in die hoek. Ik moet wel nog eens de beelden bekijken om te zien of ik iets anders of meer had kunnen doen”, zuchtte de jonge keeper, die volgende week vrijdag in Geel met Club NXT tegen Jong Genk speelt. “Ook dat wordt een uitdagende partij, want Jong Genk speelt net als ons fris en frivool voetbal.”