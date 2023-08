Amando Lapage, kleinzoon van Paul Van Himst, zet RSCA Futures op Dender op weg naar zege met heerlijke lob: “Dankzij perfecte controle”

Trainer Marink Reedijk, de opvolger van Guillaume Gillet, trok met een vat vol vraagtekens naar Denderleeuw na de 1-3-nederlaag tegen Beerschot, dat de Brusselse jonkies na rust helemaal overrompelde. Reedijk verraste vorige week toen hij met Nilson Angulo zijn gevaarlijkste spits al met de rust naar de kant haalde om de 15-jarige Nunzio Engwanada in de ploeg te droppen. De jongere broer van Alonzo Engwanda mocht deze week trouwens prompt zijn eerste profcontract tekenen.

In het Dender Football Complex werd vroeger nog Brésor van het koffiebedrijf van Paul Van Himst geschonken, maar intussen werden Stravbier en Interbrew ingehaald als sponsors. Voor Amando Lapage, de kleinzoon van het Anderlecht-icoon, lag de focus op het veld, waar de centrale verdediger zijn uitstekende voetjes en sterke hoofd diende te koppelen aan meer defensieve stabiliteit. Dat deed de 18-jarige Dilbekenaar met brio. Lucas Lissens vierde maandag zijn rentree in een oefenpartij met de A-ploeg, maar de Lennikse verdediger lijkt tussen de A-kern en RSCA Futures te vallen. Marink Reedijk hield vast aan de ploeg van vorige week. “Tegen Beerschot deden we het prima tot we de gelijkmaker slikten en de match kantelde”, aldus de coach.

Ook Tudor Mendel-Idowu scoort

De Brusselaars kenden een moeizame start op Dender en ontsnapten aan een vroege achterstand. Na een dubbelpass met Simba trapte Ferraro op de kruising. Simba testte nadien de vuisten van Vercauteren, die ook puik voetenwerk showde op een poging van een gretige Simba. Een poging van M’Barki zeilde over. Een vrijschop van Moutha werd door Lapage voor doel gebracht en Angulo kopte de eerste Brusselse kans tegen de netten: 0-1. Ruyssen borstelde een vrijschop van Hens echter in de winkelhaak en zorgde zo voor een verdiende gelijkmaker. In tegenstelling tot vorige week viel RSCA Futures na rust niet terug. Lapage borstelde met een heerlijke lob de bal tegen de netten, een pareltje uit het repertoire van opa Paul Van Himst. De jonge Chelsea-spits Tudor Mendel-Idowu viel in en legde de match in een beslissende plooi. Hens schonk Dender nog even hoop, maar de aansluitingstreffer viel te laat.

RSCA-coach Reedijk klonk na afloop tevreden. “We hadden het moeilijk in de beginfase, maar overleefden de storm en toonden ons nadien efficiënt. Wel jammer dat we op slag van rust de gelijkmaker slikten. Lapage zette ons op weg met een heerlijke treffer. Onze derde goal vloeide voort uit onze mooiste actie van de wedstrijd.”

Matchwinnaar Amando Lapage genoot, maar bleef bescheiden. “Mijn goal kwam er na een perfecte controle, maar ik durf die niet vergelijken met de goals van mijn opa. Zo raakten we wel wat onder de druk uit. De derde goal betekende de doodsteek voor Dender.”