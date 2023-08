Bruny Nsimba vindt FCV Dender sterk spelen, maar RSCA Futures pakt wel de drie punten: “Enkel het resultaat ontbreekt”

Sedert de komst van trainer Timmy Simons was FCV Dender in eigen huis ongeslagen, tot het vrijdag tegen RSCA Futures het slachtoffer werd van een kleine hold-up. Dender zwaaide vooral in de eerste helft de plak, maar in de zone van de waarheid bleken de Brusselse jonkies scherper.

Op linksachter Kjetil Borry kan Dender-coach Timmy Simons de komende weken niet meer rekenen nadat de Tieltse reus op Club Luik de mediale band van de knie verrekte. Bij de Denderleeuwse fans was het uitkijken naar de nieuwkomers, waarbij enkel Bruny Nsimba vorige week een basisplaats kon afdwingen. Simons heeft dan wel een Japanse diehard fan, de Japanse doelman Kosei Tanu blijft voorlopig in de schaduw van Xavier Gies en zat op de tribune. Ibrahima Sankhon en Keres Masangu haalden de kern nog niet. Joedrick Pupe en Fabio Ferraro daarentegen kregen op Rocourt na rust wel al speelminuten en stonden vrijdag meteen aan de aftrap. Daardoor verdween Michael Lallemand uit de basis en startte Dender zonder diepe spits. “Een andere aanpak, waarbij ik op snelheid en beweging mik om openingen te creëren”, omschreef Simons zijn strategie.

Heerlijke lob

De derby zorgde voor een leuke opkomst, met onder meer de volledige spelerskern van buur Leeuwkens Teralfene. Die zag een snedige start van Dender. Na een dubbelpass met Nsimba trapte Ferraro op de kruising. Nsimba testte de vuisten van Vercauteren, die ook puik voetenwerk showde op een poging van een gretige Nsimba. Een poging van M’Barki zeilde over. Een vrijschop van Moutha werd door Lapage voor doel gebracht en Angulo kopte de eerste Brusselse kans tegen de netten: 0-1. Ruyssen borstelde echter een vrijschop van Hens in de winkelhaak en zorgde voor een verdiende gelijkmaker.

Van Oudenhove zette voor op Marzo, maar die kopte te centraal. Lapage borstelde met een heerlijke lob de 1-2 tegen de netten, een pareltje uit het repertoire van opa Paul Van Himst. Chelsea-spits Tudor rondde een counter af en Dender lag tegen de touwen. Hens prikte wel nog een tweede thuistreffer tegen de touwen, maar die viel te laat om de paarswitte brigade nog uit evenwicht te brengen.

Vermijdbare nederlaag

Timmy Simons leed dus een eerste thuisnederlaag in Denderleeuw. “Jammer, want het was een vermijdbare nederlaag”, zei de trainer. “We domineerden de eerste helft, maar misten efficiëntie en werden gepakt op een stilstaande fase. Na rust toonden de jonge bezoekers maturiteit. Uiteraard was de ontgoocheling in de kleedkamer groot. Nsimba was scherper dan vorige week. Hij is aan het groeien, net zoals de hele ploeg.”

Bruny Nsimba sloot zich aan bij zijn coach. “We speelden een sterke eerste helft, maar werden niet beloond. Enkel het resultaat ontbreekt. In Luik vond ik mezelf niet slecht presteren, maar het kleine kunstgrasveld bleek geen bondgenoot. Tegen RSCA Futures drukte ik beter mijn stempel, maar helaas scoorde ik niet.”