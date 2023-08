Noodtoestand uitgeroepen in Canadese provincie Brits-Columbia voor hevige bosbranden

Als gevolg van de hevige bosbranden die Canada al weken teisteren, is in de provincie Brits-Columbia, in het westen van het land, de noodtoestand uitgeroepen. Dat zeggen de premier van Brits-Columbia, David Eby, en de minister van Noodgevallen en Klimaatbereidheid, Bowinn Ma.

In de omgeving van het stadje West Kelowna en het door toeristen zeer geliefde Lake Okanagan werden verschillende huizen al verwoest door het vuur. In West Kelowna wonen 36.000 mensen: daar werd de noodtoestand al eerder uitgeroepen. Ook de stad Kelowna, waar 150.000 mensen wonen, werd getroffen door de branden: daar werd de noodtoestand eveneens uitgeroepen. In de volledige provincie werd al aan 15.000 mensen gevraagd hun huizen te verlaten. Voor 20.000 anderen gold een evacuatiewaarschuwing.

“Dit jaar worden we geconfronteerd met het ergste natuurbrandseizoen ooit in Brits-Columbia”, klinkt het in de verklaring. “Er zijn meerdere branden in de provincie die gemeenschappen bedreigen. Duizenden mensen hebben een evacuatiebevel gekregen, tienduizenden anderen zijn gewaarschuwd voor evacuatie.”

Canada kampt sinds maanden met bosbranden in meerdere delen van het land. Experten waarschuwen dat de klimaatverandering de komende jaren zal zorgen voor frequentere en meer verwoestende branden. In de prairieprovincies in het westen van Canada is de gemiddelde temperatuur sinds het midden van de twintigste eeuw met 1,9 graden Celsius gestegen, volgens het ministerie van Milieu en Klimaatverandering.

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP