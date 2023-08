Niet alleen klaar voor Al Hilal: Neymar ook in Braziliaanse selectie voor WK-kwalificatieduels

De Braziliaanse bondscoach Fernando Diniz heeft Neymar opgenomen in zijn selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden volgende maand tegen Bolivia (8 september) en Peru (12 september). De 31-jarige spits leek zich niet meer beschikbaar te willen stellen na het teleurstellende WK vorig jaar in Qatar.

Brazilië werd in Qatar uitgeschakeld in de kwartfinales. Neymar kon vanwege een blessure geen rol van betekenis spelen. “Ik heb onlangs met hem gesproken en hij zei dat hij heel graag voor Brazilië wil spelen en dat hij blij is met deze kans”, zei Diniz, die zijn eerste selectie bekend maakte na zijn aanstelling. “Het is lastig om een speler te vinden met zijn talenten.” Neymar verhuisde onlangs van Paris Saint-Germain naar de Saudische club Al-Hilal.

De bondscoach heeft Lucas Paqueta niet geselecteerd. De speler van West Ham zou betrokken zijn bij een gokschandaal in Groot-Brittannië. “Ik veroordeel hem zeker niet, maar ik wil hem juist beschermen en wil hem de kansen geven om de situatie op te lossen.”