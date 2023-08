Bestuurder rijdt in op werfsignalisatie op A12 en botst met achterligger: vier gewonden afgevoerd naar ziekenhuis

De aanrijding zorgde er ook voor dat een derde voertuig in de brokken deelde en hulpverleners ter plaatse moesten komen. Hierdoor was de rijbaan even afgesloten. De inzittenden van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, zaten gekneld in het wrak. Zij konden door de brandweer snel bevrijd worden. In het tweede voertuig raakten ook twee personen gewond.

Wanneer de hulpdiensten hun taken volbracht hadden, kon het linkse rijvak opnieuw open en kon het verkeer hervatten.

© BFM

