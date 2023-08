Fotograaf Miss België dringt bij kandidates aan op naakte fotoshoots: “Enkel gratis als je bh uittrekt”

De vaste fotograaf van Miss België heeft er bij verschillende kandidates van de schoonheidswedstrijd op aangedrongen om naaktfoto’s van hen te mogen maken. Dat meldt VRT NWS. De organisatie erkent dat ze al anderhalf jaar op de hoogte was van het gedrag van de man, maar benadrukt in een reactie aan onze redactie dat hij destijds al op het matje werd geroepen.

De fotograaf contacteerde zeker vier Miss België-kandidates kort na hun deelname aan de wedstrijd, met de vraag om een naaktshoot te houden. In zijn berichten vroeg de man hen uitdrukkelijk om topless te poseren, en dat hij een gratis fotoshoot enkel ziet zitten als de vrouwen zonder bh poseren. In andere berichten schrijft de man dat hij ook enkele foto’s wil nemen waarbij de vrouwen hun borsten niet bedekken.

Ook wanneer de kandidates weigeren, blijft de man aandringen. In dat geval schrijft hij dat de naaktfoto’s niet online hoeven te komen. En in een ander geval bleek de man tot zes keer toe gedurende een periode van drie jaar diezelfde vraag te herhalen.

Opmerkelijk genoeg raakte zaterdag ook bekend dat een Miss België-kandidate uit de wedstrijd werd gezet, uitgerekend omdat ze naaktfoto’s liet maken.

Het gaat voor alle duidelijkheid niet over ongewenste aanrakingen of handtastelijkheden. Al wijst een ex-kandidate wel op de machtsverhouding tussen kandidates en de fotograaf, die ook deel uitmaakt van de organisatie van Miss België. “Daar doen zo’n jonge meisjes aan mee”, klinkt het bij VRT NWS. “Die zijn heel kwetsbaar. Veel van die meisjes hebben daar geen ervaring mee en willen graag verder gaan met hun carrière. Dan doen ze dat zomaar, zonder er bij stil te staan.”

Organisatie al anderhalf jaar op de hoogte

De organisatie van Miss België erkent dat ze al anderhalf jaar op de hoogte was van het gedrag van de man, maar benadrukt in een reactie aan onze redactie dat ze de fotograaf destijds al op het matje riep. “Ik heb hem toen duidelijk gemaakt dat zoiets niet kon”, zegt organisatrice Darline Devos. “Hij heeft toen een overeenkomst getekend waarin staat dat zulke samenwerkingen niet toegestaan zijn.”

Devos wijst er echter ook op dat de fotograaf zijn berichten pas verstuurde na de deelname van de vrouwen in kwestie aan Miss België. “Ik heb ook geen vat op wat er in de privésfeer gebeurt, zeker als het contract dan al afgelopen is. We moeten weten wanneer die verzoeken gedaan zijn: voor af na de wedstrijd. Ik wacht de bewijzen af, ik ga zelf onderzoek doen.”

Op de vraag of de positie van de fotograaf houdbaar is binnen de organisatie van Miss België, houdt Devos de boot af. “Ik ga dit bespreken met mijn advocaat. We zijn al een tijdje op zoek naar een nieuw personeelslid, en dan zouden we de taken van die persoon wel wat kunnen terugschroeven.”

De fotograaf zelf wilde bij VRT NWS niet reageren op de berichtgeving.