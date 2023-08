Drie Delhaize-winkels in Wallonië geblokkeerd door betogende werknemers

Drie Delhaize-winkels werden zaterdagochtend opnieuw geblokkeerd wegens protesten van werknemers. Dat is vernomen van woordvoerder Roel Dekelver van de supermarktketen en van de socialistische vakbond BBTK.

Het gaat om drie winkels in Wallonië: Marcinelle en Montigny-le-Tilleul in Henegouwen en Haccourt in de provincie Luik. Er zijn deurwaarders gestuurd, aldus Dekelver.

Het conflict bij Delhaize sleept al maanden aan. Het supermarktbedrijf is bezig de eigen winkels in franchise te geven, tegen de zin van de vakbonden.