Vijf doden en 37 gewonden bij raketaanval op Tsjernihiv: “Rusland heeft gewone zaterdag veranderd in dag van pijn en verlies”

Bij een Russische raketaanval op Tsjernihiv, een stad in het noorden van Oekraïne, zijn zeker vijf doden en 37 gewonden gevallen. Onder de gewonden bevinden zich ook elf kinderen. Dat meldt de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Igor Klimenko in een eerste balans.

Volgens het hoofd van het Oekraïense regiobestuur zou het centrum van de stad bestookt zijn met een ballistische raket. Hij riep inwoners op een veilig onderkomen te zoeken. De raket kwam neer op een plein waar ook een universiteit en een theater gevestigd zijn. Volgens het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken waren mensen op werk naar de kerk voor een religieuze feestdag toen de raket insloeg. Rusland heeft nog niet gereageerd, maar ontkent al langer burgerdoelen te bestoken.

“Dit is wat het betekent om naast een terroristische staat te leven. Dit is waar wij de hele wereld tegen verenigen”, reageerde de Oekraïense president Zelenski op de aanval, bij beelden van puin op een plein voor het theatergebouw, waar ook geparkeerde auto’s zwaar beschadigd zijn. In een auto is het lichaam van een vrouw te zien.

“Rusland heeft een gewone zaterdag veranderd in een dag van pijn en verlies”, aldus Zelenski. “Er zijn slachtoffers. Mijn medeleven aan iedereen die een geliefde heeft verloren. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse: reddingswerkers, politie, dokters. Ik vraag de wereld om zich te verzetten tegen Russische terreur. Voorzie Oekraïne van bijkomende middelen om het leven te beschermen. Opdat het leven kan winnen, moet Rusland deze oorlog verliezen.”

Tsjernihiv ligt op zo’n 150 kilometer ten noorden van Kiev, nabij de grens met Wit-Rusland. Russische troepen trokken bij de start van hun invasie van Oekraïne door het gebied, maar werden later teruggedreven door het Oekraïense leger.