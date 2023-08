Verrassing! Clouseau staat in de Marquee op Pukkelpop: “Hier werkten we al een jaar aan”

De maskers zijn afgevallen. Het waren dus toch Koen en Kris Wauters die in de kostuums van het mysterieuze Tarkastaia zaten. Clouseau op Pukkelpop: ja, dat is gebeurd.

Iedereen vermoedde het. En de getatoeëerde trouwring gaf het al een beetje weg. Maar dat bedierf het plezier niet. Nadat het ‘Finse’ popduo Tarkastaia (“Frrrom Helsinkiii!”) z’n enige single Fuck ‘em all bracht in de Marquee, volgde de langverwachte reveal. De gitaarlijn van Nobelprijs, en tjak, daar waren Koen en Kris Wauters. Op Pukkelpop, godbetert. The masked singer tot in de perfectie.

LIVE. Volg hier alles over Pukkelpop 2023 vanop de wei van Kiewit

“Hier hebben we een jaar aan gewerkt”, zei Koen Wauters tegen de tent. Die stond stampvol, tot ver erbuiten. “Een jaar van zwijgen. Op het einde kregen jullie het door, maar goed, we zijn zo gelukkig dat we hier staan. Clouseau is begonnen in 1984, een jaartje vroeger dan Pukkelpop. We hoopten toen al hier ooit te staan, en na 39 jaar is het eindelijk gelukt.”

Pukkelpop kreeg een onversneden ‘greatest hits’. Brandweer. Louise. Anne. En dans. “Bijna al onze nummers zijn ouder dan de meesten onder jullie. De ultieme test om te zien of jullie de teksten van Clouseau machtig zijn.” Wel: ja dus. Hét feest van Pukkelpop 2023. U had er moeten zijn.

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx