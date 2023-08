Palestijn (19) overleden aan verwondingen na confrontatie met Israëlische troepen

Op de Westelijke Jordaanoever is zaterdag een Palestijnse man (19) overleden die woensdag gewond was geraakt bij een operatie van de Israëlische strijdkrachten. Dat heeft het Palestijnse persagentschap Wafa bekendgemaakt.

Mohammed Aboe Asaab is bezweken aan de ernstige hoofdwonden die hij opgelopen had toen Israëlische “veiligheidstroepen in burger” het vluchtelingenkamp Balata, in Nabloes, waren binnengekomen, er een woning omcirkelden en er vervolgens schermutselingen ontstonden.

Sinds begin dit jaar zijn al minstens 218 Palestijnen om het leven gekomen bij geweld in het kader van het Palestijns-Israëlisch conflict. Ook 28 Israëli’s, een Oekraïense vrouw en een Italiaan werden slachtoffer van het geweld.

Aan Palestijnse zijde zijn de slachtoffers vooral strijders en burgers, onder wie ook minderjarigen. De Israëlische doden zijn in de eerste plaats burgers, onder wie ook hier minderjarigen, en drie leden van de Arabische minderheid.