Actievoerders blokkeren toegang tot luchthaven van Deurne, politie houdt 43 mensen aan

Doe Deurne Dicht eist met de actie, in samenwerking met Extinction Rebellion, nogmaals de definitieve sluiting van de Antwerpse luchthaven. “In de plaats moet een groot park verrijzen van bijna tweehonderd hectare grond”, zegt woordvoerster Ruth-Marie van Doe Deurne Dicht. “We betalen een enorme prijs voor de luchthaven van Antwerpen: geluidsoverlast, luchtvervuiling, CO2-uitstoot en miljoenen euro’s aan belastinggeld. Dat terwijl slechts enkelen, vooral de elite, gebruikmaken van deze luchthaven. Dat is onrechtvaardig.”

De actievoerders wilden de Luchthavenlei afsluiten om er een park te creëren met parasols, stoelen en parkactiviteiten zoals badminton. De politie was echter snel ter plaatse. “Er werden 43 personen bestuurlijk aangehouden. Het gebruikte materiaal werd bestuurlijk in beslag genomen”, zegt politiewoordvoerster Kim Bastiaens. Antwerp Airport ondervond geen hinder van de actie.

In maart hadden activisten van Doe Deurne Dicht in de vertrekhal van Antwerp Airport ook al namaakbankbiljetten in het rond gestrooid om te protesteren tegen de verkwisting van belastinggeld voor de luchthaven.

