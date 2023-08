WK VOETBAL. Spaanse bondscoach weigert in te gaan op ‘muiterijvraag’, enorme steun voor Engelse vrouwen voor finale

“We willen de finale winnen en het beste land ter wereld worden”, zei Vilda overtuigend op de persconferentie. Vorig jaar verloor Spanje van hetzelfde Engeland met 2-1 in de kwartfinales van het EK in Engeland. “Wedstrijden tegen Engeland eisen het beste van ons. Sarina Wiegman (bonscoach van Engeland, red.) heeft door haar werk al sterke resultaten neergezet. Prestaties neerzetten zoals zij dat deed, is allesbehalve eenvoudig”, reageert de Spaanse bondscoach. “Je bereikt dat niveau niet zonder een uitstekende voorbereiding en spelers van wereldniveau. We bereiden ons dus voor op een tactische wedstrijd.”

Spanje kan in de WK-finale in Sydney niet rekenen op al haar sterspelers. Nog geen jaar geleden stond het Spaanse vrouwenvoetbal in rep en roer door een protestactie van 15 speelsters tegenover de bondscoach. De voetbalsters wilden niet meer voor hun land uitkomen zolang Vilda er trainer blijft. Volgens de speelsters gebruikt hij trainingsmethodes die te fysiek en emotioneel uitputtend zijn. Bovendien zorgen die niet voor het gewenste resultaat.

Slechts 3 van de 15 betrokken speelsters traden dit WK aan. Om in de selectie opgenomen te worden, moesten de speelsters zich namelijk excuseren bij de Spaanse bondscoach. Enkel Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey en Ona Battle gingen daar op in. Vilda is bovendien karig met reacties op de hetze. “Volgende vraag graag”, klonk het op de persconferentie.

© EPA-EFE

Wiegman geniet van golf aan steun

In aanloop naar de finale van zondag tussen Engeland en Spanje op het WK vrouwenvoetbal heeft de bondscoach van Engeland, Sarina Wiegman, gezegd dat haar ploeg zich gesterkt voelt door alle steun. “We hebben alles wat we nodig hebben om op het hoogste niveau te presteren”, klonk het tijdens de persconferentie daags voor de wedstrijd.

In de WK-finale tegen Spanje kan Engeland haar eerste WK-titel ooit winnen. “Het is ongelofelijk wat we hier neerzetten”, vertelde Wiegman. “We voelen ons enorm gesteund tot hier, aan de andere kant van de wereld in Australië. Dit is iets waar we altijd van droomden.”

De uit Nederland afkomstige bondscoach voelt zich naar eigen zeggen “bevoorrecht”. “Ik ben heel gelukkig met wat ik nu kan doen. Er is heel veel steun en we hebben alles wat we nodig hebben om op het hoogste niveau te presteren. Het is een plezier om met deze mensen te werken”, vervolgde ze.

Op de vraag hoe Lauren James opnieuw haar opwachting kan maken na haar rode kaart tegen Nigeria in de achtste finales, reageerde Wiegman beknopt. De sterspeelster werd twee wedstrijden geschorst maar mag zondag in de finale opnieuw aantreden. “Ze is natuurlijk altijd blijven trainen en het is heel fijn om op 23 speelsters te kunnen rekenen voor de wedstrijd van morgen.”

De voormalige bondscoach van Nederland is sinds september 2021 aan de slag bij Engeland. In 2022 behaalde ze haar eerste succes met de ploeg door het EK in eigen land te winnen. “Door lang met elkaar samen te werken, ontwikkel je een goeie band”, vertelde kapitein Millie Bright over de bondscoach. “Als je naast het veld goed met elkaar overweg kan, ga je beter met elkaar in gesprek. Dat kunnen we dan ook vertalen naar de ploeg”, besloot de verdedigster van Chelsea.