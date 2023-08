VIDEO. Hij waande zich even Lionel Messi in z’n gloriejaren: ex-Unionspeler Kaoru Mitoma dribbelt zich naar de zevende hemel

Brighton is de Premier League gestart met een perfecte zes op zes. Op de tweede speeldag werd met 1-4 gewonnen op het veld van Wolverhampton. Kaoru Mitoma maakte daarbij een fantastisch doelpunt. De ex-speler van Union (2021-2022) haalde de Lionel Messi in zich naar boven met een fenomenale dribbel, waarbij de Japanner vier veldspelers en de doelman omspeelde.

De beelden:

Liverpool klopt Bournemouth

Op de tweede speeldag van de Premier League heeft Liverpool Bournemouth geklopt met 3-1. Op Anfield Road kwamen de Reds al vroeg achter, maar zetten ze ondanks een rode kaart van aanwinst Alexis Mac Allister de scheve situatie helemaal recht.

De thuisploeg begon slap aan de partij. Eerst vergalde de VAR een erg vroeg Bournemouth-feestje, meteen erna was het wel raak. Trent Alexander-Arnold leidde achterin balverlies, Antoine Semenyo (3.) nam het geschenk dankbaar aan en knalde overhoeks binnen. Virgil van Dijk zette de fout van zijn collega-verdediger een paar minuten later bijna recht, maar zijn kopbal strandde op de dwarsligger. Ook Liverpool-keeper Alisson stond te klungelen achterin en verslikte zich bij het uitvoetballen, maar kwam met geel goed weg.

Liverpool moest daarna wel wakker schieten en deed dat ook. Luis Diaz (28.) hield de bal met zijn rug naar doel hoog en legde het leer enig mooi achter zich in doel. Tien minuten voor rust stelde Mohamed Salah op strafschop in twee tijden orde op zaken. Na rust schrikte heel Anfield op door een rode kaart van Mac Allister (58.). Diogo Jota (62.) was er echter niet van aangedaan en tikte de rebound van Dominik Szoboszlai tegen de netten.

Leicester, met Wout Faes in de basis, won dan weer voor de derde week op rij (2-1). In eigen huis kwamen de Foxes op voorsprong via Wanya Marcal-Madivadua (36.), maar Cardiff kon al vrij snel tegenscoren via Aaron Ramsey (45+1.). Het venijn zat echter in de staart in het King Power Stadium, toen kersvers aanwinst Cesare Casadei (90+2.) de Foxes in extase bracht. Nadien liep Cardiff-verdediger Mahlon Romeo (90+6.) nog tegen zijn tweede gele kaart aan. Timothy Castagne, die al de hele zomer op een transfer aast, zat niet in de selectie van Leicester.