Opnieuw dorpen ontruimd in Griekenland wegens bosbranden

In Griekenland zijn zaterdag opnieuw bosbranden uitgebroken. Acht dorpen werden geëvacueerd.

Een grote brand woedt in de buurt van de havenstad Alexandroupolis, in het noordoosten van het land. Dorpsbewoners kregen er een sms waarin werd opgeroepen zich voor te bereiden op een evacuatie. Zaterdagnamiddag werden acht dorpen effectief ontruimd. Ook in de omgeving van Thessaloniki brandt het.

De nooddiensten waarschuwen voor nog meer brandgevaar. In veel delen van Griekenland is het erg droog. De komende dagen wordt het bovendien zeer warm, met temperaturen tot boven de veertig graden op sommige plaatsen. En er waait een sterke wind uit noord en noordoosten.