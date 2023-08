Carl Hoefkens nu al in het nauw gedreven in Luik: “Ik ben bereid om de kogels op te vangen”

Eén op twaalf en dus een slechte start, maar Carl Hoefkens blijft voorlopig weerbaar en overtuigd dat hij dit wankelend Standard toch weer in balans krijgt. “Ik kan de spelers niks verwijten want ze gingen er 90 minuten lang voor”, meldde hij na de nipte nederlaag tegen Cercle in behoorlijk Frans.

LEES OOK. Cercle Brugge laat Carl Hoefkens en Standard achter met magere 1 op 12 en dompelt Rouches in eerste crisis

“We maakten in de tweede helft echter de fout om niet altijd de juiste keuzes te maken en zo kon Cercle counteren en dat kunnen ze dodelijk. Dat heeft ons finaal zuur opgebroken”, analyseerde Hoefkens rustig.

Tijdens de match verbaasde hij wel met zijn wissels . Met Price en Dragis haalde de Antwerpenaar er de twee niet bepaald minste spelers verrassend uit. “Dragus zat wat door zijn beste krachten heen en Isaac Price was niet slecht bezig, maar op bepaalde momenten verwachtte ik toch meer. Bovendien had ik van Romaine Mundle op training heel goede dingen gezien en ik wilde een frisse kracht de kans geven om nog het verschil te maken in het slot van de match.”

Dat plan mislukte en het verlies leverde Hoefkens en zijn spelers veel hoongelach en een scheldcanonnade van de Luikse fans op. Maar de ex-coach van Club Brugge is al een en ander gewoon en reageerde er rustig op. “Ik begrijp dat die mensen boos zijn”, aldus Hoefkens die intussen op het Nederlands was overgeschakeld. “Ik wil even graag als zij dat de resultaten snel verbeteren. Ik ben evenmin tevreden met die 1 op 12 maar de feiten zijn wat ze zijn. We moeten nu gewoon keihard verder werken en intussen ben ik bereid om de kogels op te vangen.” (kv)