VIDEO. Een heldenonthaal om U tegen te zeggen: Neymar voor bomvol stadion voorgesteld bij Al-Hilal

Het was al officieel, maar nu is het écht: Neymar werd vrijdagavond in een vol stadion voorgesteld als nieuwe speler van Al-Hilal. De Braziliaan was met een Boeing 747 (enkel voor hem gefixt door een prins) naar Saudi-Arabië gevlogen en klaargestoomd voor zijn presentatie voor de competitiewedstrijd tegen Al-Feiha. Bij de rust (1-1) ging Neymar truitjes en handtekeningen uitdelen. Fashion Sakala (ex-Oostende) had na een kwartier de score geopend voor de bezoekers.

Al-Hilal plaatste dinsdag een filmpje van ruim een minuut op zijn sociale media waarin Neymar naar het einde toe zijn opwachting maakt. “Ik ben hier in Saoedi-Arabië, ik ben ‘HILALI’”, zegt de Braziliaan, die al getooid is in een shirt van zijn nieuwe werkgever.

De intussen 31-jarige Neymar stapte in de zomer van 2017 voor het recordbedrag van ruim 220 miljoen euro over van FC Barcelona naar PSG. De spits, die de Spanjaarden in 2013 wegkaapten bij de Braziliaanse topclub Santos, moest meehelpen om de Champions League naar Parijs te halen. Maar dat lukte niet, ook niet met de hulp van zijn Barça-maatje Lionel Messi de voorbije twee seizoenen. Neymar kroonde zich wel vijfmaal tot Frans kampioen, won driemaal de Franse beker en mocht vier Franse Supercups in zijn prijzenkast zetten.

De Saoedische voetbalcompetitie is dus weer een attractie rijker. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) streek afgelopen winter al neer in het land in het Midden-Oosten, waar steeds meer clubs duizelingwekkende bedragen neertellen om (voormalige) topspelers aan te trekken. Intussen vonden ook onder meer Karim Benzema (Ittihad), Edouard Mendy (Al-Ahli), Roberto Firmino (Al-Ahli) en Riyad Mahrez (Al-Ahli) de weg naar Saoedi-Arabië. Bij Al-Hilal staan met Kalidou Koulibaly (ex-Napoli en -Chelsea) en Sergej Milinkovic-Savic (ex-Lazio Roma) twee spelers met een verleden bij KRC Genk op de loonlijst.