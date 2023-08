Zinho Gano en Ruud Vormer triomferen met Zulte Waregem op het Kiel: “Hier kunnen we op bouwen”

Zulte Waregem boekte zaterdagnamiddag de eerste overwinning in een officieel duel sinds 15 april, toen Essevee op Eupen de zege van de hoop boekte. Een week later volgde het definitieve nekschot en de bijhorende degradatie. Op het Kiel leek Zulte Waregem vooral mentaal een grote stap voorwaarts te zetten. “Als ervaren spelers hebben we al langer begrepen dat er geknokt zal moeten worden wanneer we effectief hoog willen eindigen in deze reeks”, sprak Zinho Gano klare taal na de 1-2-zege.

“Hard bevochten.” Dat was uiteindelijk de summiere maar nuchtere wedstrijdanalyse van Zinho Gano na afloop van de partij op Beerschot. “We wisten dat het niet makkelijk zou worden, maar hadden wel een plan klaar. Eigenlijk had ik al vroeg in de partij de score moeten openen. Ik kopte die bal te zacht in, maar besefte meteen dat ik had moeten proberen om te trappen. Zonde.”

Uiteindelijk kwam de 29-jarige aanvaller na de pauze wel tot scoren.“Een belangrijke treffer, want nadien kregen we nog meer ruimte om op de tegenaanval toe te slaan. Jammer dat we toen niet meer gevaar konden stichten”, toonde Gano zich best kritisch voor zichzelf en zijn ploegmakkers. “In de slotfase vond ik ons iets te nadrukkelijk voor eigen doel kamperen en werd het nog even spannend, maar gelukkig staken we uiteindelijk toch de drie punten op zak.”

600ste match als prof

Ook Ruud Vormer was bijzonder opgetogen na afloop van de eerste overwinning in de Challenger Pro League voor Zulte Waregem. “Dit doet enorm veel deugd”, zei de Nederlander. “We zijn als club heel ambitieus en beseffen dat iedereen veel van ons verwacht, maar je krijgt het niet zomaar cadeau. Die nederlaag tegen Francs Borains was best wel schrikken, maar misschien zal het op termijn wel een zegen blijken. Iedereen was deze week meteen bij de les op training.”

Vormer werkte tegen Beerschot trouwens zijn 600ste officiële wedstrijd als profvoetballer af. “Ik werd voor de wedstrijd hierover op de hoogte gebracht”, glimlachte Vormer, die zelf niet meteen lijstjes bijhoudt. “Op transfermarkt.be vind je dat gewoon terug, hé. Nee, ik vind het wel een mooi moment, maar het is vooral leuk als je ook kunt winnen. Dat zit dus wel goed.”

“Op deze zege kunnen we zeker bouwen, maar volgend weekend wacht er ons evenwel alweer een pittige opdracht. Op bezoek bij Seraing zullen we ook vol aan de bak moeten”, had de voormalige Gouden Schoen tot slot ook een waarschuwing in petto voor zijn ploegmakkers. “Ik speelde gek genoeg nog nooit op bezoek bij Seraing. Met Club Brugge ontbrak ik eens door corona en vorig seizoen ontbrak ik door die schouderblessure. Ik weet wel wat er me te wachten staat, en dat is negentig minuten knokken op een moeilijk bespeelbaar veld. Maar laat dat geen excuus zijn.”