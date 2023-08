VIDEO. Camp Nou volledig onherkenbaar: voetbaltempel van FC Barcelona wordt verder afgebroken voor renovatie

De renovatie van Camp Nou is sinds 1 juni in volle gang. Recente beelden van hoe de mythische voetbaltempel van FC Barcelona er momenteel bij ligt, zal bij heel wat voetbalfans pijn doen aan de ogen. De Spaanse club zou in totaal 1,45 miljard euro investeren in de vernieuwing van Camp Nou en hoopt om binnen een tweetal jaar klaar te zijn.