Oupeye voert samenscholingsverbod in na rellen om doodgeschoten quadrijder

Naar aanleiding van de rellen in de nacht van vrijdag op zaterdag in Oupeye zijn bijeenkomsten van meer dan vier personen verboden. Dat kondigde burgemeester Serge Fillot zaterdagavond aan. Het doel van de maatregel is om de rust terug te brengen in de Luikse gemeente nadat er vrijdag een quadrijder stierf door een politiekogel.

“Naar aanleiding van de rellen vrijdagavond in Oupeye, door de tragische dood van een burger vrijdagnamiddag, bevestigt de burgemeester, in samenwerking met de orde- en veiligheidsdiensten, de preventieve maatregel. Bijeenkomsten van meer dan vier personen over het hele grondgebied van de gemeente zijn verboden. Er is politiecontrole toegelaten in geval van samenscholing op de openbare weg”, aldus de burgemeester.

Burgemeester Fillot betreurt ook de verspreiding van “niet-geverifieerde informatie” op sociale netwerken. “Veel niet-geverifieerde informatie, die onderwerp is van het lopende onderzoek circuleert momenteel op sociale netwerken, onder meer om haat aan te wakkeren jegens de politieagent die betrokken was bij het evenement en de politie in het algemeen. We roepen onze burgers op tot kalmte om de veiligheid van goederen en mensen te behouden.”

In de nacht van vrijdag op zaterdag braken in Oupeye rellen en gevechten uit met de politie, na de dood op vrijdagnamiddag van een jongeman die werd neergeschoten door een politieagent.

Volgens de eerste informatie van het parket van Luik, was het slachtoffer met zijn quad ingereden op een politieagent toen die hem had opgedragen te stoppen. Daarop had een college zijn wapen gebruikt en op de bestuurder geschoten.