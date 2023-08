Antwerp kent zijn Europese tegenstander: AEK Athene haalt het na een thriller van Dinamo Zagreb, dit moet je weten over de Grieken

AEK had vooraf de beste papieren in handen: ze verdedigden niet alleen een bonus van een doelpunt. De Grieken mochten dat ook in eigen huis doen. Toch maakte Dinamo Zagreb er nog een spannend treffen van, want na driekwart wedstrijd waren de Kroaten virtueel geplaatst voor de play-offs van de Champions League. Sutalo en Ljubicic scoorden de goals voor de bezoekers.

Voor eigen publiek veerde AEK weer recht en in de blessuretijd sleepte Araujo nog verlengingen uit de brand. Zo leek het toch, want in de honderdste minuut bezorgde Domagoj Vida, een Kroaat nota bene, de Griekse fans een delirium.

AEK wordt dus de tegenstander van de Great Old. Dinsdag 22 augustus is er de heenmatch in het Bosuilstadion en op 30 augustus is er de allesbeslissende terugmatch in de Griekse hoofdstad.

Voor de wedstrijd werd overleden AEK-supporter Michalis Katsouris geëerd. De 22-jarige supporter van de Griekse club overleefde een aanval met meerdere messteken vanwege Dinamo-hooligans niet.

Wat moet je weten over AEK?

Vorig seizoen: AEK Athene won net zoals Antwerp de landstitel en de bekercometitie. In de reguliere competitie eindigde AEK tweede, maar in de play-offs grepen de hoofdstedelingen de macht. Tegen de vijf beste Griekse teams behaalden de manschappen van Matías Almeyda een indrukwekkend rapport van 7 zeges en 3 draws met een doelpuntensaldo van 18-3.

Trainer: Matías Almeyda. De 49-jarige Argentijn streek in de zomer van 2022 neer in Athene en begon er aan zijn eerste Europese avontuur – als trainer, want als speler won hij meerdere trofeeën bij het Italiaanse Lazio. Hij heeft net als Mark van Bommel een gevierde spelerscarrière gehad en ze wonnen in hun eerste seizoen bij AEK/RAFC de dubbel titel-beker.

Wie moeten we in het oog houden? Met Domagoj Vida (34) heeft AEK een WK-finalist in de rangen. De Kroatische international met 101 caps achter zijn naam stond in 2018 90 minuten tussen de lijnen in de met 4-2 verloren finale tegen Frankrijk. In het afgelopen WK zat hij in de selectie, maar kwam hij niet aan spelen toe. Ook Nordin Amrabat – ex-PSV en oudere broer van Sofyan (ex-Club Brugge) – is een bekende naam.

Voor doelpunten rekenen de Grieken op Levi García, een 25-jarige spits uit Trinidad en Tobago. Hij was vorig seizoen goed voor 18 goals in alle competities. Met Pineda en Gacinovic heeft AEK ook scorend vermogen rondlopen op het middenveld.

Balans tegen Belgen: AEK trof in het verleden al Standard, Genk, Anderlecht en Club Brugge. In 2017 hield het blauw-zwart nog uit de Europa League, maar tegen RSCA is de balans negatief. In zes duels kon AEK nooit winnen van de Belgische recordkampioen. De laatste dubbele confrontatie was in 2011 in de groepsfase van de Europa League. Anderlecht won de twee duels met 1-2 en 4-2.

Nog iets dat je moet weten? Antwerp trof AEK al in de voorbereiding. In een oefenduel van twee keer zestig minuten wonnen de Grieken met 0-3. In de slotfase misten ze ook nog een strafschop. Aan het Atheense kanon stonden Van Weert (56’), Zini (61’) en Kosidis (87’). In het eerste uur speelde de Great Old met haar type-elftal, na de pauze kregen de jonkies hun kans.