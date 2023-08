‘Leeuw van Vlaanderen’ Johan Museeuw op PVDA-festival: “Maar ik ken niks van politiek”

Manifiesta is traditioneel zowel een festival als een (uiterst) linkse manifestatie. Op 9 en 10 september verzamelt een waaier aan sprekers en bekende namen. Op het programma onder meer een voordracht over 50 jaar Chileense revolutie, en een debat Borgerhout vs. Bart De Wever (waarbij die laatste niet aanwezig is). Dat Manifiesta een flink podium biedt aan de Partij van de Arbeid (PVDA) mag blijken uit de programmatie, en uit het feit dat de partij het evenement sponsort op sociale media. Sprekers als Raoul Hedebouw en Peter Mertens prijken prominent op de affiche, net als… Johan Museeuw. De ‘Leeuw van Vlaanderen’ zal een halfuur spreken op Manifiesta, “maar niet over politiek”. Ook op Facebook vragen mensen zich af wat Museeuw er gaat doen.

De gewezen wielerkampioen reageert enigszins verrast op het festival als politiek vehikel. “Dat wist ik niet,” klinkt het, “Ik ben gewoon gevraagd om daar een halfuur te gaan spreken over sport, en ik wil dat graag doen, over het verleden en het heden van het wielrennen. België heeft bijvoorbeeld zoveel kampioenen gekend.”

Extra opvallend is de aanwezigheid van Museeuw (57) omdat ie zich nooit eerder vereenzelvigde met een politieke partij. Nu evenmin, zegt hij. “Ik ben totaal niet politiek geëngageerd, ken er ook niks van. Ik heb me nooit uitgesproken voor links of rechts, en nu ook niet. Ik fiets veel, en kan daar m’n energie in kwijt. Nu ik weet dat het een politiek getint festival is, ga ik ook niet laten van gaan.”

Manifiesta vindt plaats aan de Wellingtonrenbaan van Oostende, dichtbij Gistel, waar Museeuw lang woonde. Ook (ex-)sporters Delfine Persoon en Veerle Dejaeghere komen op Manifiesta spreken over sport. Die laatste is politiek geëngageerd bij Groen. (kbz)