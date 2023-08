VIDEO. Hoe kon het ook anders? Kylian Mbappé scoort meteen bij zijn wederoptreden voor PSG (dat weer niet kan winnen)

Hij werd even verbannen uit d A-kern, maar dit weekend stond Kylian Mbappé gewoon opnieuw aan de aftrap bij PSG. Op bezoek bij Toulouse deed de Franse aanvaller de netten trillen, of wat had u gedacht? Penalty zelf afgedwongen en omgezet. PSG kon echter opnieuw niet winnen want in het slot maakte Zakaria Aboukhlal er ook vanaf elf meter nog 1-1 van. Een twee op zes dus voor PSG.